За три дні у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

З 10 серпня до ранку 12 серпня білоруське міністерство внутрішніх справ повідомило про затримання 6 тисяч осіб за участь у протестах проти попередніх результатів президентських виборів, де шосту перемогу поспіль здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі

Дослівно: "За участь в несанкціонованих масових заходах затримано більше тисячі осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я по медичну допомогу звернувся 51 громадянин".

Деталі: Таким чином станом на 12 серпня у Білорусі затримали 6 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня– вже про більше 2 тисяч.

Відзначається, що слідчі органи Білорусі порушили 17 кримінальних справ за фактами нападів на силовиків. Повідомляється, що за минулу ніч 14 співробітників міліції і внутрішніх військ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

МВС країни повідомляє, що минулої ночі:

"У Мінську приблизно о 22:00 по вул. Прітицького близько 400 осіб вийшли на проїжджу частину, заблокувавши рух транспорту. Через 25 хвилин рух було відновлено, натовп розосереджений.

У Жодіно водій автомобіля "Ніссан" скоїв наїзд на військовослужбовця, після чого втік. Потерпілий з численними травмами доставлений до лікувального закладу. Всього за добу на правоохоронців було скоєно 5 умисних наїздів з використанням автомобілів.

У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників вогнепальну зброю було застосовано на ураження. Один з нападників поранений.

У Жабинці невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в напрямку службової машини, в результаті чого під автомобілем загорілася тротуарна плитка".

Серед тисяч затриманих у Білорусі були 9 громадян України, але їх вже відпустили. Під час акцій затримали багатьох іноземних та місцевих журналістів, з багатьма з них утратився зв'язок.

Наразі біля ізоляторів та місць, де тримають затриманих, почали збиратися сотні людей. Родичі та всі, хто зібрався біля ізоляторів, зустрічали оплесками автомобілі із затриманими. Правоохоронцям Білорусі кричали "Позор".

фото: Мотолько

Місцеві ЗМІ також повідомляли про жорстоке поводження правоохоронців із затриманими.

Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.



Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020

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