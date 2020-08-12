За три дні у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

З 10 серпня до ранку 12 серпня білоруське міністерство внутрішніх справ повідомило про затримання 6 тисяч осіб за участь у протестах проти попередніх результатів президентських виборів, де шосту перемогу підряд здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі

Дослівно: "За участь в несанкціонованих масових заходах затримано більше тисячі осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я по медичну допомогу звернувся 51 громадянин".

Деталі: Таким чином станом на 12 серпня у Білорусі затримали 6 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня– вже про більше 2 тисяч.