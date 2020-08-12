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За три дня в Беларуси задержали 6000 человек

Среда, 12 августа 2020, 13:00
фото: ТАСС

С 10 августа по утро 12 августа белорусское министерство внутренних дел сообщило о задержании 6000 человек за участие в протестах против предварительных результатов президентских выборов, где шестую победу подряд одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси

Дословно: "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Министерства здравоохранения за медицинской помощью обратился 51 гражданин".

Детали: Таким образом, по состоянию на 12 августа в Беларуси задержали 6000 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч.

Отмечается, что следственные органы Беларуси возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на силовиков.

За прошлую ночь 14 сотрудником милиции и внутренних войск получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В МВД страны сообщают, что в прошлую ночь:

  • "В Минске примерно в 22:00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена.
  • В Жодино водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей.
  • В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен.
  • В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка".

Среди тысяч задержанных в Беларуси были 9 граждан Украины, но их уже отпустили.

Сейчас у изоляторов и мест, где содержат задержанных, начали собираться сотни людей.

 
фото: Мотолько

Местные СМИ также сообщали о жестоком обращении правоохранителей с задержанными.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингиЛукашенковиборыпрезидент


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