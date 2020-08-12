Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За три дня в Беларуси задержали 6000 человек

Среда, 12 августа 2020, 13:00
За три дня в Беларуси задержали 6000 человек
фото: ТАСС

С 10 августа по утро 12 августа белорусское министерство внутренних дел сообщило о задержании 6000 человек за участие в протестах против предварительных результатов президентских выборов, где шестую победу подряд одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси

Дословно: "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Министерства здравоохранения за медицинской помощью обратился 51 гражданин".

Детали: Таким образом, по состоянию на 12 августа в Беларуси задержали 6000 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч.

Отмечается, что следственные органы Беларуси возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на силовиков.

За прошлую ночь 14 сотрудником милиции и внутренних войск получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В МВД страны сообщают, что в прошлую ночь:

  • "В Минске примерно в 22:00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена.
  • В Жодино водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей.
  • В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен.
  • В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка".

Среди тысяч задержанных в Беларуси были 9 граждан Украины, но их уже отпустили. Во время акций задержали многих иностранных и местных журналистов, со многими из них потерялась связь.

Сейчас у изоляторов и мест, где содержат задержанных, начали собираться сотни людей. Родственники и все, кто собрался у изоляторов, встречали аплодисментами автомобили с задержанными. Правоохранителям Беларуси кричали "Позор".

 
фото: Мотолько

Местные СМИ также сообщали о жестоком обращении правоохранителей с задержанными.

Предыстория:

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
  • Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и не участвует в акциях.
  • Люди во многих городах страны выходят на протесты и после этого. Их жестоко задерживают и избивают.
  • С 9 августа в Беларуси – проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокированы и вещают через Telegram.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьмитингиЛукашенковиборыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: