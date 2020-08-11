МВС Білорусі офіційно повідомило про 2000 затриманих на мітингах

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що під час мітингів у країні в ніч з 10 на 11 серпня затримали понад 2 тисячі осіб.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Всього по країні затримано понад дві тисячі осіб, в тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах".

Деталі: Відзначається, що в ніч з 10 на 11 серпня найбільш масові протистояння пройшли у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку.

У МВС пишуть, що зафіксували факти "відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів".

Зокрема, повідомляється, що постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ і внутрішніх військ, п'ять з них госпіталізовані.

Білоруське відомство повідомляє, що "в Мінську групи громадян під час пересування запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю, а на дорогах столиці деякі водії навмисно гальмували рух, безпричинно роблячи зупинки і використовуючи звуковий сигнал".

Також нібито були випадки блокування дорожнього руху спеціально спорудженими перешкодами.

Повідомляється, що в Мінську і Новополоцьку військовослужбовці "були змушені активно застосовувати спецзасоби для припинення протиправних дій".

У МВС додали, що зараз здійснюється правова оцінка "протиправних дій".

Що було раніше: 10 серпня повідомлялося, що у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

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