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МВС Білорусі офіційно повідомило про 2000 затриманих на мітингах

Вівторок, 11 серпня 2020, 14:15
МВС Білорусі офіційно повідомило про 2000 затриманих на мітингах
фото: ТАСС

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що під час мітингів у країні в ніч з 10 на 11 серпня затримали понад 2 тисячі осіб.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Всього по країні затримано понад дві тисячі осіб, в тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах".

Деталі: Відзначається, що в ніч з 10 на 11 серпня найбільш масові протистояння пройшли у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку.

У МВС пишуть, що зафіксували факти "відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів".

Зокрема, повідомляється, що постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ і внутрішніх військ, п'ять з них госпіталізовані.

Білоруське відомство повідомляє, що "в Мінську групи громадян під час пересування запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю, а на дорогах столиці деякі водії навмисно гальмували рух, безпричинно роблячи зупинки і використовуючи звуковий сигнал".

Також нібито були випадки блокування дорожнього руху спеціально спорудженими перешкодами.

Повідомляється, що в Мінську і Новополоцьку військовослужбовці "були змушені активно застосовувати спецзасоби для припинення протиправних дій".

У МВС додали, що зараз здійснюється правова оцінка "протиправних дій".

Що було раніше: 10 серпня повідомлялося, що у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. Перед рішенням про виїзд з країни вона подала в ЦВК скаргу про порушення під час виборів та вимогою визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента. у ЦВК кандидатка пробула більше 3 годин. За словами прессекретаря її штабу, після того, як Тихановська вийшла з ЦВК, вона сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку.
  • 11 серпня Тихановська зачитала з папірця звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести та поважати закон. У її штабі вважають, що на Тихановську чинився тиск. 
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані. 
  • Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. 

Українська правда
Теми: БілорусьвибориМВСмітингиЛукашенко
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