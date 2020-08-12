Після нічної стрілянини біля Мар’їнки бойовики провокували біля Південного – штаб

Від початку доби 12 серпня на Донбасі зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації бойовиків ОРДЛО із застосуванням стрілецької зброї.

Джерело: полковник Олександр Мотузяник з пресцентру Міноборони України

Пряма мова: "Від початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар’їнки, друга – о 08.00 ранку в районі н.п. Південне.

Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали.

Бойових втрат у лавах наших мужніх оборонців немає".

Деталі: Вранці повідомлялося, що неподалік від Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало "кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї".

Напередодні на лінії зіткнення бойовики двічі намагалися провокувати військових Об’єднаних сил України на активні дії на донецькому напрямку, минулося без втрат.

Зазначається, що "захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника".

Нагадаємо: З 27 липня на сході України оголошено режим припинення вогню – і попри поодинокі постріли вже 17-ту добу українські захисники не мають бойових втрат.