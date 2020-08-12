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После ночной стрельбы у Марьинки боевики провоцировали у Пивденного – штаб

Среда, 12 августа 2020, 13:13
Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода

С начала суток 12 августа на Донбассе зафиксировано две кратковременные враждебные провокации боевиков ОРДЛО с применением стрелкового оружия.

Источник: полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Минобороны Украины

Прямая речь: "С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 12 августа, в районе проведения операции зафиксировано две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия. Первая произошла ночью неподалеку Марьинки, вторая – в 08.00 утра в районе н.п. Пивденне.

Вооруженные Силы огонь по противнику не открывали.

Боевых потерь в рядах наших мужественных защитников нет".

Детали: Утром сообщалось, что неподалеку от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало "несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия".

Накануне на линии соприкосновения боевики дважды пытались провоцировать военных Объединенных сил Украины на активные действия на донецком направлении, обошлось без потерь.

Отмечается, что "защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника".

Напомним: С 27 июля на востоке Украины объявлен режим прекращения огня – и, несмотря на одиночные выстрелы, уже 17-е сутки украинские защитники не имеют боевых потерь.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияООС


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