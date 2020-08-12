Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

Середа, 12 серпня 2020, 13:52
Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений
Фото: TUT.by

У Бресті співробітники міліції застосовували табельну зброю на ураження і поранили учасника масових протестів проти фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

Джерело: офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова, чиї слова передає "Sputnik Білорусь"

Деталі: В МВС стверджують, що протестуючий нібито разом з групою однодумців напав "з арматурою в руках" на міліцію. І тій нібито нічого не залишалося, як стріляти по групі людей.

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня в країні протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: Білорусьмітингижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проведуть навчання біля кордонів Польщі
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: