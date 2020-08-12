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Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

Середа, 12 серпня 2020, 13:52
Фото: TUT.by

У Бресті співробітники міліції застосовували табельну зброю на ураження і поранили учасника масових протестів проти фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

Джерело: офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова, чиї слова передає "Sputnik Білорусь"

Деталі: В МВС стверджують, що протестуючий нібито разом з групою однодумців напав "з арматурою в руках" на міліцію. І тій нібито нічого не залишалося, як стріляти по групі людей.

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня в країні протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: Білорусьмітингижертви


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