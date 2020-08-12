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Милиция открыла огонь по протестующим в Бресте: есть раненый

Среда, 12 августа 2020, 13:52
Милиция открыла огонь по протестующим в Бресте: есть раненый
Фото: TUT.by

В Бресте сотрудники милиции применяли табельное оружие на поражение и ранили участника массовых протестов против фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

Источник: официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, чьи слова передает "Sputnik Беларусь"

Детали: В МВД утверждают, что протестующий якобы вместе с группой единомышленников напал "с арматурой в руках" на милицию. И той якобы ничего не оставалось, как стрелять в группу людей.

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа в стране масово протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку его главной оппонентки Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьмитингижертвы
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