Протести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова
ОМОН у столиці Білорусі почав жорстоко розганяти протестувальників. Ті у відповідь закидали силовиків коктейлями Молотова.
Джерело: Euroradio, Белсат, Радіо Свобода
Деталі: Повідомляється, що до центру Мінська влада пригнала військову техніку.
Протестувальники, у свою чергу, почали зводити барикади із підручних засобів. Такі барикади ОМОН вже знищив біля універсаму "Рига", звідки ж розігнав мітингарів.
Выбухі каля ГЦ «Рыга», прыкладна 40 хвілін таму pic.twitter.com/6uFwxPjjsk— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020
Для цього силовики вкотре використали сльозоточивий газ, світло-шумові гранати та гумові кулі, у відповідь в них летіли коктейлі Молотова та каміння.
Після розгону люди знову повертаються до центру.
Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.
Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі
Передісторія:
- Протести у Білорусі почались 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, який займає посаду вже 26 років, начебто набрав 80% голосів.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Незгодні із результатами виборів вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. Наразі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести.
- Окрім того, у країні постійні перебої із доступом до інтернету. Також влада блокує роботу найбільших видань та месенджерів. Більшість комунікацій під час протестів відбувається у Telegram.
- Пізніше ЦВК оновила результати голосування. Відповідно до них - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.
- Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.