Протести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

ОМОН у столиці Білорусі почав жорстоко розганяти протестувальників. Ті у відповідь закидали силовиків коктейлями Молотова.

Джерело: Euroradio, Белсат, Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що до центру Мінська влада пригнала військову техніку.

Протестувальники, у свою чергу, почали зводити барикади із підручних засобів. Такі барикади ОМОН вже знищив біля універсаму "Рига", звідки ж розігнав мітингарів.

Выбухі каля ГЦ «Рыга», прыкладна 40 хвілін таму pic.twitter.com/6uFwxPjjsk — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Для цього силовики вкотре використали сльозоточивий газ, світло-шумові гранати та гумові кулі, у відповідь в них летіли коктейлі Молотова та каміння.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Пропект Пушкіна, Мінськ Радіо Свобода

Після розгону люди знову повертаються до центру.

Фото: TYT.BY

Фото: TYT.BY

Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

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