Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

Вівторок, 11 серпня 2020, 00:55

ОМОН у столиці Білорусі почав жорстоко розганяти протестувальників. Ті у відповідь закидали силовиків коктейлями Молотова. 

Джерело: Euroradio, Белсат, Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що до центру Мінська влада пригнала військову техніку

Протестувальники, у свою чергу, почали зводити барикади із підручних засобів. Такі барикади ОМОН вже знищив біля універсаму "Рига", звідки ж розігнав мітингарів.

 

Для цього силовики вкотре використали сльозоточивий газ, світло-шумові гранати та гумові кулі, у відповідь в них летіли коктейлі Молотова та каміння.

Пропект Пушкіна, Мінськ
Пропект Пушкіна, Мінськ
Радіо Свобода

Після розгону люди знову повертаються до центру.

Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку. 

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Передісторія:

  • Протести у Білорусі почались 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, який займає посаду вже 26 років, начебто набрав 80% голосів
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Незгодні із результатами виборів вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. Наразі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести. 
  • Окрім того, у країні постійні перебої із доступом до інтернету. Також влада блокує роботу найбільших видань та месенджерів. Більшість комунікацій під час протестів відбувається у Telegram.
  • Пізніше ЦВК оновила результати голосування. Відповідно до них - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Білорусьмітингивибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Злочевського оголосили у розшук

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Усі новини...
Білорусь
Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
Останні новини
00:55
Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова
00:20
Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
23:57
МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав
23:47
США та ООН просять Лукашенка не застосовувати насильство до демонстрантів
23:19
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
22:52
Буковину накриває друга хвиля COVID-19
22:39
Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка через протести
22:13
Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас
22:02
На COVID-19 захворів гравець клубу "Зоря Луганськ"
21:43
фотоСправа Шеремета: під Офісом генпрокурора проводять акцію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!