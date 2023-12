Протести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

ОМОН у столиці Білорусі почав жорстоко розганяти протестувальників. Ті у відповідь закидали силовиків коктейлями Молотова.

Джерело: Euroradio, Белсат, Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що до центру Мінська влада пригнала військову техніку.

Протестувальники, у свою чергу, почали зводити барикади із підручних засобів. Такі барикади ОМОН вже знищив біля універсаму "Рига", звідки ж розігнав мітингарів.

Для цього силовики вкотре використали сльозоточивий газ, світло-шумові гранати та гумові кулі, у відповідь в них летіли коктейлі Молотова та каміння.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4