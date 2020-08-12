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Протести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Середа, 12 серпня 2020, 15:07
Фото: БЕЛТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні, на якій позначив "найважливіші" завдання для влади.

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова: "Зрозуміло з ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радбезом, насамперед - забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління".

Деталі: За словами Лукашенка, однією з причин того, що люди "гуляють вулицями і проспектами", є той факт, що більшість з них безробітні.

Пряма мова: "Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах".  Тому я по-хорошому прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює…

І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, "обуржуазівшихся" громадян: не дай бог хтось комусь видаватиме липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно…

Всі, хто сьогодні не працює, повинні бути вивчені, і їм повинна бути запропонована робота".

Деталі: Він доручив правоохоронним органам і державним структурам забезпечити виконання даних вказівок.

За інформацією БЕЛТА, на нараді також обговорювалися питання ідеології, кадрової політики та роботи ЗМІ.

 
Фото: БЕЛТА

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: БілорусьЛукашенкомітингивибори


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