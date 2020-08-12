Протесты в Беларуси: Лукашенко собрал совещание и обозначил главные задачи

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о ситуации в стране, на котором обозначил "наиважнейшие" задачи для власти.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь: "Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".

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