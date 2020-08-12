Кулеба про вибори в Білорусі: Засуджуємо насильство

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі, закликає звільнити затриманих та почати діалог між владою та народом.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ

Пряма мова: "Ми засуджуємо насильство, закликаємо до звільнення затриманих і закликаємо до діалогу. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, загострення ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці".

Джерело: Кулеба додав, що "Російська Федерація зацікавлена в ослабленні Білорусі у цьому контексті", тому він побажав Білорусі "вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною".

На запитання, як він оцінює самі результати виборів, глава МЗС сказав, що "Україна поки не давала офіційну оцінку виборів", оскільки поки "уважно відстежує ситуацію".

Водночас він додав, що раніше і президент, і МЗС давали оцінку подіям у Білорусі.

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