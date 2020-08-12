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Кулеба про вибори в Білорусі: Засуджуємо насильство

Середа, 12 серпня 2020, 15:22
Фото uk.wikipedia.org

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі, закликає звільнити затриманих та почати діалог між владою та народом.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ

Пряма мова: "Ми засуджуємо насильство, закликаємо до звільнення затриманих і закликаємо до діалогу. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, загострення ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці".

Джерело: Кулеба додав, що "Російська Федерація зацікавлена в ослабленні Білорусі у цьому контексті", тому він побажав Білорусі "вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною".

На запитання, як він оцінює самі результати виборів, глава МЗС сказав, що "Україна поки не давала офіційну оцінку виборів", оскільки поки "уважно відстежує ситуацію".

Водночас він додав, що раніше і президент, і МЗС давали оцінку подіям у Білорусі.  

Передісторія:

  • Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня.  
  • Після них у країні почалися протести проти проти фальсифікації результатів виборів, а також проти Олександра Лукашенка і на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Ірина Балачук, УП
Теми: МЗСБілорусьвибори


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