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Зеленський закликав білорусів перейти від насильства до діалогу

Понеділок, 10 серпня 2020, 09:46
Зеленський закликав білорусів перейти від насильства до діалогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички й затримання у Білорусі під час виборів президента закликом відмовитися від вуличного насильства та вести суспільний діалог.

Джерело: заява Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто.

Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо.

Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії.

Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками.

На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує".

Деталі: За словами Зеленського, "Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів і постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі", бо тільки так можна "зберегти надію на вихід з кризи".

Президент наголосив, що Україна і він особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами.

За словами Зеленського, "Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі".

Передісторія: 

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЗеленськийвиборимітинги
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