У знак солідарності з народом Білорусі на будівлі мерії Львова вивісили біло-червоний прапор.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!".

Нагадаємо: У Білорусі четвертий день тривають протести через фальсифікацію виборів президента.

Передісторія: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.