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Будівлю мерії Львова прикрасили у знак солідарності з Білоруссю

Середа, 12 серпня 2020, 18:19
Будівлю мерії Львова прикрасили у знак солідарності з Білоруссю

У знак солідарності з народом Білорусі на будівлі мерії Львова вивісили біло-червоно-білий прапор.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!".

Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!🤍❤️🤍

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 12 серпня 2020 р.

Довідково:  Цей прапор у 1918 році був прапором Білоруської Народної Республіки, у 1991-1995 рр. – державним прапором Республіки Білорусь.

Зараз цей прапор використовують на протестах проти режиму президента Олександра Лукашенка.

 
Фото: Микола Донєв, УП
Фото: Микола Донєв, УП
Фото: Микола Донєв, УП

Нагадаємо: У Білорусі четвертий день тривають протести через фальсифікацію виборів президента.

Передісторія: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда

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Теми: ЛьвівСадовийБілорусь
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