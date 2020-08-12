Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Будівлю мерії Львова у знак солідарності з Білоруссю

Середа, 12 серпня 2020, 18:19

У знак солідарності з народом Білорусі на будівлі мерії Львова вивісили біло-червоний прапор.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!".

Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!🤍❤️🤍

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 12 серпня 2020 р.

Нагадаємо: У Білорусі четвертий день тривають протести через фальсифікацію виборів президента.

Передісторія: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: ЛьвівСадовийБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові

У МОЗ пояснили, що не так з російською вакциною від COVID-19

Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

фотоПротести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

Усі новини...
Львів
Львівщина – знову лідер за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в регіоні
У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС
Останні новини
18:19
фотоБудівлю мерії Львова прикрасили прапором Білорусі
18:15
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
18:08
"Укроборонпрому" замінять все керівництво і, можливо, навіть назву
18:03
Чому варто відмовитися від масок з клапанами видиху чи вентиляційними отворами
17:50
Глава МЗС Литви: Тихановській запропонували залишити країну або "інші, не дуже зручні варіанти"
17:26
За 7 місяців 2020 року "Нафтогаз" перерахував до держбюджету 78 мільярдів
17:17
фотоЖителі Білорусі вийшли на "ланцюги солідарності" проти насильства силовиків
17:16
Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові
17:07
Іспанія розгортає польову лікарню на півночі через спалах коронавірусу
16:37
Ощадбанк виграв у Сбербанку РФ суд за торговельну марку "СБЕРБАНК"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!