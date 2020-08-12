У знак солідарності з народом Білорусі на будівлі мерії Львова вивісили біло-червоно-білий прапор.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!".

Довідково: Цей прапор у 1918 році був прапором Білоруської Народної Республіки, у 1991-1995 рр. – державним прапором Республіки Білорусь.

Зараз цей прапор використовують на протестах проти режиму президента Олександра Лукашенка.

Фото: Микола Донєв, УП Фото: Микола Донєв, УП

Нагадаємо: У Білорусі четвертий день тривають протести через фальсифікацію виборів президента.

Передісторія: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.