В знак солидарности с народом Беларуси на здании мэрии Львова вывесили бело-красно-белый флаг.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!".

Справка: Этот флаг в 1918 году был знаменем Белорусской Народной Республики, в 1991-1995 гг. - государственным флагом Республики Беларусь.

Сейчас этот флаг используют на протестах против режима президента Александра Лукашенко.

Фото: Микола Донєв, УП Фото: Микола Донєв, УП

Напомним: В Беларуси четвертый день продолжаются протесты из-за фальсификации выборов президента.

Предыстория: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.