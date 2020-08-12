Здание мэрии Львова украсили в знак солидарности с Беларусью
В знак солидарности с народом Беларуси на здании мэрии Львова вывесили бело-красно-белый флаг.
Источник: мэр города Андрей Садовый в Facebook
Прямая речь Садового: "Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!".
Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!🤍❤️🤍Опубліковано Андрій Садовий Середа, 12 серпня 2020 р.
Справка: Этот флаг в 1918 году был знаменем Белорусской Народной Республики, в 1991-1995 гг. - государственным флагом Республики Беларусь.
Сейчас этот флаг используют на протестах против режима президента Александра Лукашенко.
Напомним: В Беларуси четвертый день продолжаются протесты из-за фальсификации выборов президента.
Предыстория: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.