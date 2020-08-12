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Здание мэрии Львова украсили флагом Беларуси

Среда, 12 августа 2020, 18:19

В знак солидарности с народом Беларуси на здании мэрии Львова вывесили бело-красный флаг.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!".

Львів солідарний з вільним народом Білорусі. Жыве Беларусь!🤍❤️🤍

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 12 серпня 2020 р.

Напомним: В Беларуси четвертый день продолжаются протесты из-за фальсификации выборов президента.

Предыстория: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовыйБеларусь


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