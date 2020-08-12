Порошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією

П’ятий президент Петро Порошенко відреагував на протести у Білорусі, які тривають вже четвертий день.

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Білоруси — традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу. Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є однією із ключових чинників безпеки та добробуту України.

Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності. Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі".

Деталі: Він вважає, що білоруській владі необхідно:

негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства;

звільнити із в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів;

забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади із білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет;

оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що точно сприятиме довірі виборчому процесу;

Дослівно: "І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити із білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна. Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно.

Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому, ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні, не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля".

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.