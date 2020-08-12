Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією

Середа, 12 серпня 2020, 19:35

П’ятий президент Петро Порошенко відреагував на протести у Білорусі, які тривають вже четвертий день.

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Білоруси — традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу. Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є однією із ключових чинників безпеки та добробуту України.

Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності. Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі".

Деталі: Він вважає, що білоруській владі необхідно:

  • негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства;
  • звільнити із в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів;
  • забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади із білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет;
  • оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що точно сприятиме довірі виборчому процесу;

Дослівно: "І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити із білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна. Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно.

Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому, ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні, не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля".

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: ПорошенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові

У МОЗ пояснили, що не так з російською вакциною від COVID-19

Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

фотоПротести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

Усі новини...
Порошенко
Викриті. Гучні журналістські розслідування, які змінили життя України
Суд скасував арешт колекції картин Порошенка
Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"
Останні новини
19:46
Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств
19:35
відеоПорошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією
19:13
Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі
19:10
Гривня зміцнилася як до долара, так і до євро
19:09
У Луганській ОДА вводять карантин
19:00
Путін і Макрон обговорили Донбас
18:59
Перший запуск україно-американської ракети Firefly запланований на осінь
18:52
Випадок сибірки підтвердили на Одещині
18:37
Коронавірус спалахнув у Харківській обласній прокуратурі
18:34
НАБУ спростувало інформацію про нібито закриття справи "Роттердам+"
Усі новини...