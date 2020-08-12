Порошенко призвал Лукашенко провести еще одни выборы, а ЕС – следить за Россией

Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на протесты в Беларуси, которые продолжаются уже четвертый день.

Источник: Порошенко в видеообращении

Прямая речь Порошенко: "Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.

Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности. Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире ".

Детали: Он считает, что белорусским властям необходимо:

немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию;

освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов;

обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет;

объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ / ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, точно способствовать доверию избирательному процессу;

Дословно: "И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себе замыкала Украина. Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически.

Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому, ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине, не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля".

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.