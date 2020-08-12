В Минске задержали украинских волонтеров

Белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкого и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев".

Детали: МИД рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участие в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Напомним: