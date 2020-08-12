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В Минске задержали украинских волонтеров

Среда, 12 августа 2020, 20:19
В Минске задержали украинских волонтеров

Белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкого и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев".

Детали: МИД рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участие в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Напомним: 

  • В Беларуси идет четвертый день протестов.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Темы: БеларусьМИДукраинцы
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