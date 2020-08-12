В Минске задержали украинских волонтеров
Белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Источник: пресс-служба МИД Украины
Дословно: "12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкого и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев".
Детали: МИД рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участие в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
Напомним:
- В Беларуси идет четвертый день протестов.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.