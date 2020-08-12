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Рекорд заражень COVID-19 зафіксували на Буковині

Середа, 12 серпня 2020, 22:28
Рекорд заражень COVID-19 зафіксували на Буковині

130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру 12 серпня у Чернівецькій області.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше число зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню.

Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, однак, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час.

Деталі: Загальна кількість інфікованих в області складає 7110 осіб. 12 серпня 42 людини одужали від COVID-19, а усього дослідили 658 зразків.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо:

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Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірусепідеміякарантин
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