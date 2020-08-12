Рекорд заражений от начала пандемии зафиксировали на Буковине
130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра 12 августа в Черновицкой области.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь Осачука: "Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню.
Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время.
Детали: Общее количество инфицированных в области составляет 7110 человек. 12 августа 42 человека выздоровели от COVID-19, а всего исследовали 658 образцов.
Напомним:
- Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
- 11 августа в области зафиксировали 113 заражений.
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