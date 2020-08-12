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Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів

Середа, 12 серпня 2020, 23:01
Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів
фото: sergey_kozlovich

Декілька ведучих та журналістів Білорусі звільнилися з державних телеканалів через насильство проти демонстрантів.

Джерело: соцмережі, tut.by

Деталі: Протягом останніх днів звільнилася ведуча білоруського СТВ (Столичне телебачення) Тетяна Бородкіна та співробітники Першого каналу білоруського радіо Олександр Шустер і Тетяна Філіпченко.

Про звільнення повідомив ведучий Агенства телевізійних новин Білорусі Сергій Козлович (на фото).

Також звільнилася ведуча телешоу "Доброго ранку, Білорусь!" на телеканалі "Білорусь 1" Віра Каретникова, вона написала про це в Інстаграмі.

Про те, що йдуть з каналу ОНТ (Загальнонаціональне телебачення) повідомили ведучі Євген Перлін та Ольга Богатиревич.

Відеозвернення про своє звільнення записав ведучий відомої в країні військової програми "Арсенал" Володимир Бурко.

Нагадаємо:

  • У Білорусі триває четвертий день протестів.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьзвільнення
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