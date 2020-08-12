Протесты в Беларуси: ведущие массово увольняются с государственных телеканалов

Несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.

Источник: соцсети, tut.by

Детали: В течение последних дней уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

О своем увольнении сообщил ведущий Агенства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович (на фото).

Также уволилась ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!" на телеканале "Беларусь 1" Вера Каретникова, она написала об этом в Инстаграме.

Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

Видеообращение об уходе записал ведущий известной в стране военной программы "Арсенал" Владимир Бурко.

Напомним:

В Беларуси идет четвертый день протестов.

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбойи задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

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