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Протесты в Беларуси: ведущие массово увольняются с государственных телеканалов

Среда, 12 августа 2020, 23:01
фото: sergey_kozlovich

Несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.

Источник: соцсети, tut.by

Детали: В течение последних дней уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

О своем увольнении сообщил ведущий Агенства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович (на фото).

Также уволилась ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!" на телеканале "Беларусь 1" Вера Каретникова, она написала об этом в Инстаграме.

Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

Видеообращение об уходе записал ведущий известной в стране военной программы "Арсенал" Владимир Бурко. 

Напомним: 

  • В Беларуси идет четвертый день протестов.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбойи задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

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Темы: Беларусьувольнение


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