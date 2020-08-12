В ООН засудили масові арешти в Білорусі

Глава ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою до мирних демонстрантів.

Джерело: Globalnews.

Пряма мова Бачелет: "Згідно з повідомленнями, за останні три дні затримано приблизно 6 тисяч людей, включаючи перехожих, а також неповнолітніх, що свідчить про тенденцію масових арештів, що є явним порушенням міжнародних стандартів в галузі прав людини.

Ще більш тривожними є повідомлення про жорстоке поводження під час і після затримання".

Деталі: Вона закликала звільнити всіх незаконно затриманих білорусів і розслідувати факти зловживання владою президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо:

У Білорусі триває четвертий день протестів.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

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