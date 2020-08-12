В ООН осудили массовые аресты в Беларуси

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями к мирным демонстрантам.

Источник: Globalnews

Прямая речь Балечет: "Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано более около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека.

Еще более тревожными являются сообщения о жестоком обращении во время и после задержания".

Детали: Она призвала освободить всех незаконно задержанных белорусов и расследовать факты злоупотребления властью президента Александра Лукашенко.

Напомним: