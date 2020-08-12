В ООН осудили массовые аресты в Беларуси
Среда, 12 августа 2020, 23:32
Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями к мирным демонстрантам.
Источник: Globalnews
Прямая речь Балечет: "Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано более около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека.
Еще более тревожными являются сообщения о жестоком обращении во время и после задержания".
Детали: Она призвала освободить всех незаконно задержанных белорусов и расследовать факты злоупотребления властью президента Александра Лукашенко.
Напомним:
- В Беларуси идет четвертый день протестов.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.