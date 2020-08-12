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У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі

Середа, 12 серпня 2020, 23:57
У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі
фото: медуза

Увечері 12 серпня в Москві біля посольства Білорусії відбулася третя поспіль акція солідарності росіян з демонстрантами.

Джерело: "Медуза"

Деталі: До будівлі прийшли близько 400 людей. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.

Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб. Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.

Поліцейські його розламали та знищили.

Нагадаємо:

  • У Білорусі триває четвертий день протестів.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

12 серпня стало відомо, що декілька ведучих та журналістів Білорусі звільнилися з державних телеканалів через насильство проти демонстрантів.

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"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіяполіція
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