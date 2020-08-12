В Москве полицейские растоптали мемориал возле посольства Беларуси
Среда, 12 августа 2020, 23:57
Вечером 12 августа в Москве у посольства Белоруссии состоялась третья подряд акция солидарности с демонстрантами.
Источник: "Медуза"
Детали: К зданию пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.
Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек. Позже люди вернулись в посольство и построили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.
Полицейские его разломали и уничтожили.
Напомним:
- В Беларуси идет четвертый день протестов.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбойи задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.
- 12 августа стало известно, что несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.
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