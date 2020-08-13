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У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей

Четвер, 13 серпня 2020, 11:38
У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей
фото: ТАСС

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про затримання 700 осіб в масових акціях в ніч з 12 на 13 серпня.

Джерело: прес-служба МВС Білорусі

Дослівно: "За участь в несанкціонованих масових заходах з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб. Заворушення по країні втратили масовість, проте рівень агресії по відношенню до правоохоронців залишається високим.

Всього в результаті протиправних дій громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронця, з яких 28 госпіталізовано".

Деталі: У МВС країни повідомили в Мінську "фіксувалися факти і спроби перекриття проїжджої частини проспекту Незалежності в районі ЦУМу, в мікрорайонах "Малинівка" і "Серебрянка", по вулиці Сурганова".

Також в Мінську і в Барановичах "були здійснені навмисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ".

Відзначається, що для зупинки "порушників" правоохоронці використовували зброю.

Крім того, в Мінську співробітники ОМОНа затримали двох молодиків 18 і 19 років, які наповнювали пляшки запальною сумішшю.

Таким чином станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

Наразі місцеві ЗМІ повідомляють, що багатьох затриманих відпускають з ізоляторів. Начебто в деяких СІЗО не вистачає місця для нових затриманих. Зазначається, що деяких протестувальників відпустять через 9 днів з часу затримання, а деяких - через 3. 

Нагадаємо:

  • У Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • МВС Білорусі підтвердило смерть 10 серпня ввечері протестувальника у Мінську. Він загинув від вибуху. МВС стверджує, що це вибухнув саморобний пристрій, який той хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що на той час силовики стріляли у бік демонстрантів шумовими гранатами.

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Українська правда

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Теми: БілорусьмітингиЛукашенковибори
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