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В четвертую ночь протеста в Беларуси задержали 700 людей

Четверг, 13 августа 2020, 11:38
В четвертую ночь протеста в Беларуси задержали 700 людей
фото: ТАСС

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 700 человек в массовых акциях в ночь с 12 на 13 августа.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси

Дословно: "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким.

Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы".

Детали: В МВД страны сообщили в Минске "фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова".

Также в Минске и в Барановичах "были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ".

Отмечается, что для остановки "нарушителей" правоохранители использовали оружие.

Кроме того, в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

Таким образом, по состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Сейчас местные СМИ сообщают, что многих задержанных отпускают из изоляторов. Вроде в некоторых СИЗО уже не хватает места для новых задержанных. Отмечается, что некоторых протестующих отпустят через 9 дней с момента задержания, а некоторых - через 3.

Напомним:

  • В Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • Ранее МВД Беларуси подтвердило смерть 10 августа вечером протестующего в Минске. Он погиб от взрыва. МВД утверждает, что это взорвалось самодельное устройство, которое тот хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что в то время силовики стреляли в сторону демонстрантов шумовыми гранатами.

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Украинская правда

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Темы: БеларусьмитингиЛукашенковиборы
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