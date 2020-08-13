На протест вийшли працівники БелАЗу

Опівдні працівники БелАЗу вийшли до центральної прохідної, щоб зустрітися з керівництвом і вимагати чесних виборів.

Джерело: TUT.BY з посиланням на інформацію, отриману від співробітників підприємства

Пряма мова одного з працівників БелАЗу: "Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити...

На заводі настрої протестні, люди не згодні з результатами виборів. Завод працює, тому що нам потрібно годувати свої сім'ї. Але якщо нічого не зміниться, потрібно страйкувати".

Фото надіслано працівником підприємства

Деталі: Повідомляється, що кілька сотень робітників БелАЗу призупинили роботу і вийшли до пресового цеху. До заводу також прийшли жителі Жодіно, кричать: "Влада з народом!", "БелАЗ, дякуємо". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

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