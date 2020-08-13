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На протест вийшли працівники БелАЗу

Четвер, 13 серпня 2020, 12:45
На протест вийшли працівники БелАЗу
Фото надіслано працівником підприємства

Опівдні працівники білоруського автомобільного заводу БелАЗ вийшли до центральної прохідної, щоб зустрітися з керівництвом і вимагати чесних виборів.

Джерело: TUT.BY з посиланням на інформацію, отриману від співробітників підприємства

Пряма мова одного з працівників БелАЗу: "Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити...

На заводі настрої протестні, люди не згодні з результатами виборів. Завод працює, тому що нам потрібно годувати свої сім'ї. Але якщо нічого не зміниться, потрібно страйкувати".

 
Фото надіслано працівником підприємства

Деталі: Повідомляється, що кілька сотень робітників БелАЗу призупинили роботу і вийшли до пресового цеху. До заводу також прийшли жителі Жодіно, кричать: "Влада з народом!", "БелАЗ, дякуємо". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

Тут присутнє керівництво міста і підприємства. Люди обурені тим, що автобуси БелАЗу виділялися міліції для затримання протестувальників.

Керівництво заводу просить їх розійтися.

 
Фото надіслано працівником підприємства

Основна вимога робітників - щоб з міста прибрали ОМОН. Вони сказали керівництву міста, що не розійдуться, поки їх вимогу не виконають. Співробітники підприємства кричать, щоб керівник дзвонив начальнику жодінской міліції.

Люди обурені тим, що 9, 10 і 11 серпня спецназ і ОМОН затримували мирних громадян, які просто поверталися з роботи. Серед них були і робітники БелАЗу.

В. о. гендиректора заводу Олег Степук повідомив TUT.BY, що, за його даними, тільки два співробітники БелАЗу затримані, вони зараз намагаються дізнатися, де ці люди і в якому вони стані. Самі робітники кажуть, що затримано набагато більше.

Степук також сказав, що не допустить звільнення з політичних мотивів. "Ми почули людей, готові вести переговори з владою і просимо людей повернутися на їхні робочі місця", - зазначив він. Люди кричать: "У вас три години!"

Кілька десятків робітників повернулися в цехи, але все більше людей збирається за прохідною БелАЗу — вже кілька сотень.

Мер міста в розмові з кореспондентом TUT.BY запевнив, що робітників БелАЗа, які вийшли висловити свою думку, не затримають.

На питання, чи можуть з міста прибрати ОМОН, глава Жодіно заявив, що сьогодні ж буде зустрічатися з начальником міліції і просити про це. "Якщо силами ГУВС Жодіно можна забезпечити громадський порядок, я особисто буду просити, щоб ОМОН та інші сили відкликали з міста", - запевнив він.

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьмітингивиробництво
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