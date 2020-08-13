Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На протест вийшли працівники БелАЗу

Четвер, 13 серпня 2020, 12:45
Фото надіслано працівником підприємства

Опівдні працівники БелАЗу вийшли до центральної прохідної, щоб зустрітися з керівництвом і вимагати чесних виборів.

Джерело: TUT.BY з посиланням на інформацію, отриману від співробітників підприємства

Пряма мова одного з працівників БелАЗу: "Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити...

На заводі настрої протестні, люди не згодні з результатами виборів. Завод працює, тому що нам потрібно годувати свої сім'ї. Але якщо нічого не зміниться, потрібно страйкувати".

 
Фото надіслано працівником підприємства

Деталі: Повідомляється, що кілька сотень робітників БелАЗу призупинили роботу і вийшли до пресового цеху. До заводу також прийшли жителі Жодіно, кричать: "Влада з народом!", "БелАЗ, дякуємо". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

Доповнюється...

Теми: Білорусьмітингивиробництво


powered by lun.ua
Головне сьогодні

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

У Білорусі п'яту добу тривають протести

Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів

Новини 12 серпня: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

Усі новини...
Білорусь
Жінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"
Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей
Останні новини
13:06
фотоЖінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"
12:58
"Д.Трейдінг" Ахметова збільшила чистий прибуток в 14 разів
12:48
В Україні збережеться суха і прохолодна погода
12:45
відеоЗа посаду мера Києва буде боротися і представник "Свободи"
12:45
фотоНа протест вийшли працівники БелАЗу
12:31
Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба
12:30
Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
12:21
Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
12:19
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
12:17
Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!