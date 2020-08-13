На протест вышли работники БелАЗа

В полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов.

Источник: TUT.BY со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников предприятия

Прямая речь одного из работников БелАЗа: "Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить...

На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи. Но если ничего не изменится, нужно бастовать

Читать полностью: https://finance.tut.by/news696491.html?tg

".

Фото прислано работником предприятия

Детали: Сообщается, что несколько сотен рабочих БелАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху. К заводу также пришли жители Жодино, кричат: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо". Через дорогу люди выстраиваются в цепь и автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.

Читать полностью: https://finance.tut.by/news696491.html?tg



Здесь присутствует руководство города и предприятия. Люди возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись милиции для задержания протестующих.

Руководство завода просит их разойтись.

Фото прислано работником предприятия

Основное требование рабочих — чтобы из города убрали ОМОН. Они сказали руководству города, что не разойдутся, пока их требование не выполнят. Сотрудники предприятия кричат, чтобы руководитель звонил начальнику Жодинской милиции.

Люди возмущены тем, что 9, 10 и 11 августа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БелАЗа.

И. о. гендиректора завода Олег Степук сообщил TUT.BY, что, по его данным, только два сотрудника БелАЗа задержаны, они сейчас пытаются узнать, где эти люди и в каком они состоянии. Сами рабочие говорят, что задержано гораздо больше.

Степук также сказал, что не допустит увольнения по политическим мотивам. "Мы услышали людей, готовы вести переговоры с властью и просим людей вернуться на их рабочие места", - отметил он. Люди кричат: "У вас три часа!"

Несколько десятков рабочих вернулись в цеха, но все больше людей собирается за проходной БелАЗа — уже несколько сотен.

Мэр города в разговоре с корреспондентом TUT.BY заверил, что рабочих БелАЗа, которые вышли выразить свое мнение, не задержат.

На вопрос, могут ли из города убрать ОМОН, глава Жодино заявил, что сегодня же будет встречаться с начальником милиции и просить об этом. "Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города", - заверил он.

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.