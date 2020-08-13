Кравчук допускає "більш широке" використання російської мови в ОРДЛО

Представник України в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук допускає можливість більш широкого застосування російської мови в ОРДЛО.

Джерело: його інтерв'ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Виходячи з Конституції та європейських законів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського законодавства".

Деталі: Він зауважив, що українська влада може внести зміни до свого законодавства щодо застосування російської в ОРДЛО. При цьому він наголосив, що про надання мові статусу державної тут не йдеться.

Кравчук нагадав, що Конституція України передбачає право національних меншин, і, перш за все, російських, на розвиток і застосування своєї мови, але там нічого не сказано про російську як другу державну.

При цьому, на його думку, лише мовою повернути Донбас не вийде.

Нагадаємо: Кравчук, який нещодавно замінив на цій посаді Кучму, проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня.