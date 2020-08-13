Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня
Четвер, 13 серпня 2020, 11:55
Президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч Тристоронньої контактної групи під головуванням Леоніда Кравчука запланована на 18 серпня у Мінську.
Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні
Пряма мова: "Я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч планується найближча на 18 серпня. Зустріч буде уже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука.
Одне з головних питань це продовження режиму тиші і питання обміну".
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Крім нього, розглядали на цей пост віце-прем'єра Олексія Резнікова і "ще пару кандидатур".
- Учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може стати ще перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін. 6 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Фокін допомагатиме Кравчуку.
- 28 липня другий президент України Леонід Кучма вирішив піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі. Про таке бажання він заявляв і раніше.
Альона Мазуренко, УП