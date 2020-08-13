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Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня

Четвер, 13 серпня 2020, 11:55
Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня

Президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч Тристоронньої контактної групи під головуванням Леоніда Кравчука запланована на 18 серпня.

Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні

Пряма мова: "Я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч планується найближча на 18 серпня. Зустріч буде уже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука.

Одне з головних питань це продовження режиму тиші і питання обміну".

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Крім нього, розглядали на цей пост віце-прем'єра Олексія Резнікова і "ще пару кандидатур".
  • Учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може стати ще перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін. 6 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Фокін допомагатиме Кравчуку.
  • 28 липня другий президент України Леонід Кучма вирішив піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі. Про таке бажання він заявляв і раніше.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМінські угодиКравчук
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