Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня

Четвер, 13 серпня 2020, 11:55

Президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч Тристоронньої контактної групи під головуванням Леоніда Кравчука запланована на 18 серпня у Мінську.

Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні

Пряма мова: "Я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч планується найближча на 18 серпня. Зустріч буде уже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука.

Одне з головних питань це продовження режиму тиші і питання обміну".

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Крім нього, розглядали на цей пост віце-прем'єра Олексія Резнікова і "ще пару кандидатур".
  • Учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може стати ще перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін. 6 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Фокін допомагатиме Кравчуку.
  • 28 липня другий президент України Леонід Кучма вирішив піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі. Про таке бажання він заявляв і раніше.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийМінські угодиКравчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

У Білорусі п'яту добу тривають протести

Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів

Новини 12 серпня: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

Зеленський запланував святкування Дня Незалежності

Усі новини...
Зеленський
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
Зеленський підписав закон про залучення інвестицій
Зеленський запланував святкування Дня Незалежності
Останні новини
12:21
Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
12:19
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
12:17
Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:05
17 млрд грн на розробки, й критично низька наукоємність ВВП: дослідження МОН щодо стану науки
11:55
11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину
11:55
Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня
11:52
фото В аварії під Скадовськом загинув батько і двоє дітей
11:42
Зеленський підписав закон про залучення інвестицій
11:38
У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей
11:36
Instagram звинуватили в незаконному зборі біометричних даних
Усі новини...