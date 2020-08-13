Кравчук проведе свою першу зустріч в ТКГ 18 серпня

Президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч Тристоронньої контактної групи під головуванням Леоніда Кравчука запланована на 18 серпня у Мінську.

Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні

Пряма мова: "Я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч планується найближча на 18 серпня. Зустріч буде уже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука.

Одне з головних питань це продовження режиму тиші і питання обміну".

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