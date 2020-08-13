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Кравчук допускает "более широкое" применение русского языка в ОРДЛО

Четверг, 13 августа 2020, 15:07
Кравчук допускает более широкое применение русского языка в ОРДЛО

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.

Источник: его интервью " Украинскому радио"

Прямая речь: "Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства".

Детали: Он отметил, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство относительно применения русского в ОРДЛО. При этом он подчеркнул, что о предоставлении языку статуса государственного здесь речь не идет.

Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.

При этом, по его мнению, только языком вернуть Донбасс не получится.

Напомним: Кравчук, который недавно заменил на этом посту Кучму, проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: КравчукязыкОРДЛОРосcияДонбасс
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