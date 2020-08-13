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Буковина продовжує бити рекорди заражень COVID-19: понад 150 за добу

Четвер, 13 серпня 2020, 23:56
Буковина продовжує бити рекорди заражень COVID-19: понад 150 за добу

У Чернівецькій області зафіксували 154 нових випадки зараження коронавірусом протягом 13 серпня.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука:  "Надзвичайно для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості хворих від початку епідемії. Так, у Сокирянському районі із березня зафіксували 104 недужих, у Кельменецькому – 92".

Деталі: Очільник регіону просить припинити "вати рекорди із захворюваності на коронавірус" та користуватися масками, антисептиками, тримати дистанцію.

 

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу. У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірусепідеміякарантин
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