Буковина продовжує бити рекорди заражень COVID-19: понад 150 за добу
У Чернівецькій області зафіксували 154 нових випадки зараження коронавірусом протягом 13 серпня.
Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова Осачука: "Надзвичайно для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості хворих від початку епідемії. Так, у Сокирянському районі із березня зафіксували 104 недужих, у Кельменецькому – 92".
Деталі: Очільник регіону просить припинити "вати рекорди із захворюваності на коронавірус" та користуватися масками, антисептиками, тримати дистанцію.
Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.
Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу. У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.
Нагадаємо:
- Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.
- 12 серпня в регіоні був рекорд від початку пандемії – 130 заражень.