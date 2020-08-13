Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Буковина продолжает бить рекорды заражений COVID-19: более 150 в сутки

Четверг, 13 августа 2020, 23:56

В Черновицкой области зафиксировали 154 новых случая заражения коронавирусом в течение 13 августа.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "Самые для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92".

Детали: Глава региона просит прекратить "ваты рекорды по заболеваемости коронавирус" и пользоваться масками, антисептиками, держать дистанцию.

 

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки. В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.

Напомним: 

  • Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
  • 12 августа в регионе был рекорд с начала пандемии - 130 заражений.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемиякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 13 августа: протесты в Беларуси, 

обновлено"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных

Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

таблицаВыборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

На Донбассе погиб военный ООС

Все новости...
Черновицкая область
Рекорд заражений от начала пандемии зафиксировали на Буковине
Вспышка COVID-19 на Буковине: за сутки рекордные 113 заражений
На Буковине почти не уменьшается число новых случаев коронавируса
Последние новости
00:25
Мир пересек отметку в 21 миллион случаев COVID-19
23:56
инфографикаБуковина продолжает бить рекорды заражений COVID-19: более 150 в сутки
23:27
В Одесском горсовете – еще два случая COVID-19
23:09
Глава МВС Беларуси попросил прощение за травмирование "попавших под раздачу"
22:21
Новости 13 августа: протесты в Беларуси, 
22:06
На Закарпатье уже более шести тысяч случаев COVID-19
21:53
обновлено"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных
21:20
Глава МИД Германии приедет в Украину на День Независимости
20:57
Новости экономики: курс гривни, "Южмаш", "Укрзализныця"
20:44
КНУ в сентябре может лишить Лукашенко докторской степени вуза
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!