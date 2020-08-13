Буковина продолжает бить рекорды заражений COVID-19: более 150 в сутки

В Черновицкой области зафиксировали 154 новых случая заражения коронавирусом в течение 13 августа.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "Самые для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92".

Детали: Глава региона просит прекратить "ваты рекорды по заболеваемости коронавирус" и пользоваться масками, антисептиками, держать дистанцию.

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки. В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.

Напомним: