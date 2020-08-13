Буковина продолжает бить рекорды заражений COVID-19: более 150 в сутки
В Черновицкой области зафиксировали 154 новых случая заражения коронавирусом в течение 13 августа.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь Осачука: "Самые для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92".
Детали: Глава региона просит прекратить "ваты рекорды по заболеваемости коронавирус" и пользоваться масками, антисептиками, держать дистанцию.
Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.
На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки. В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.
Напомним:
- Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
- 12 августа в регионе был рекорд с начала пандемии - 130 заражений.