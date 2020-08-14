Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень хворими з COVID

Столиця Київ, а також Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області наближаються до показника у 50% завантаженості лікарень, передбачених для хворих на COVID-19 на "першій хвилі".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в Національному інституті раку

Пряма мова: "Україна з черговими двома антирекордами. По-перше, за добу в нас захворіло 1 732 особи. З них 110 дітей, а також 78 медичних працівників.

Ми знову поставили рекорд щодо госпіталізації: за минулу добу в нас було госпіталізовано 330 людей. Вчора ми дуже швидко перейшли відмітку у 300 госпіталізованих, а сьогодні вже 330…

Ви бачите, що ми зростаємо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще два-три тижні тому не давали такої картини щодо кількості захворювань. Це і Одеська, і Харківська області.

В нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%.

На межі 50% перебувають зараз і місто Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область – ті області, де ми фіксуємо велику кількість захворюваних і велику кількість людей, які госпіталізуються".

Деталі: Міністр наголосив, що закликає дотримуватися карантинних правил, аби хворих було менше – і лікарі змогли надати допомогу всім, хто цього потребує.

Також Степанов наголосив, що у визначенні рівнів епідемічної небезпеки немає політичних міркувань.

Цьому передувало: За добу 12 серпня в Україні COVID-19 підтвердили у 1 592 осіб, 22 хворих померли, 530 осіб одужали. Було госпіталізовано 315 людей.