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Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

Пятница, 14 августа 2020, 09:56

Столица Киев, а также Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19 на "первой волне".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Национальном институте рака

Прямая речь: "Украина с очередными двумя антирекордами. Во-первых, за сутки у нас заболели 1732 человека. Из них 110 детей, а также 78 медицинских работников.

Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330...

Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству заболевших. Это и Одесская, и Харьковская области.

У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.

На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются".

Детали: Министр подчеркнул, что призывает соблюдать карантинные правила, чтобы больных было меньше – и врачи смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждается.

Также Степанов отметил, что в определении уровней эпидемической опасности нет политических соображений.

Этому предшествовало: За сутки 12 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, 22 больных умерли, 530 человек выздоровели. Были госпитализированы 315 человек.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019МинздравКиев


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