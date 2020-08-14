Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

Пятница, 14 августа 2020, 09:56
Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

Столица Киев, а также Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19 на "первой волне".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Национальном институте рака

Прямая речь: "Украина с очередными двумя антирекордами. Во-первых, за сутки у нас заболели 1732 человека. Из них 110 детей, а также 78 медицинских работников.

Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330...

Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству заболевших. Это и Одесская, и Харьковская области.

У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.

На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются".

Детали: Министр подчеркнул, что призывает соблюдать карантинные правила, чтобы больных было меньше – и врачи смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждается.

Также Степанов отметил, что в определении уровней эпидемической опасности нет политических соображений.

Этому предшествовало: За сутки 12 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, 22 больных умерли, 530 человек выздоровели. Были госпитализированы 315 человек.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019МинздравКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: