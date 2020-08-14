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Влада працює над звільненням українця з білоруського СІЗО – Зеленський

П'ятниця, 14 серпня 2020, 11:22

Президент Володимир Зеленський розповів, що нині ведуться перемовини задля звільнення українця Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі Бреста.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: Після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина.

Також нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому".

Деталі: Зеленський нагадав, що українські правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня – вони не порушували жодних законів Білорусі та перебували там виключно задля отримання інформації про події, що там відбуваються.

Україна також закликає білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства: "Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі".

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийБілорусь


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