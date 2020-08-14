Власть работает над освобождением украинца из белорусского СИЗО – Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас ведутся переговоры для освобождения украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста.
Источник: пресс-служба президента
Прямая речь Зеленского: После наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.
Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой".
Детали: Зеленский напомнил, что украинские правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа - они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения информации о событиях, которые там происходят.
Украина также призывает белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия: "Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси".
Напомним:
- МИД Украины 12 августа сообщил, что белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины.
- 14 августа в Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.