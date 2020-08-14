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Власть работает над освобождением украинца из белорусского СИЗО – Зеленский

Пятница, 14 августа 2020, 11:22

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас ведутся переговоры для освобождения украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: После наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой".

Детали: Зеленский напомнил, что украинские правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа - они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения информации о событиях, которые там происходят.

Украина также призывает белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия: "Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси".

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБеларусь


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