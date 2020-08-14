У Києві знову зросла кількість нових випадків COVID-19

У столиці продовжує зростати кількість нових випадків захворювання на коронавірус – лише за минулу добу підтвердили хворобу у 158 осіб, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 серпня

Пряма мова: "Кількість хворих у Києві збільшилась за минулу добу на 158 людей. 1 людина померла".

Деталі: Серед нових хворих 81 жінка від 18 до 85 років, 72 чоловіки від 18 до 91 року, 2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років. Також серед хворих четверо медиків.



28 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (37), Оболонському, Солом’янському (по 23) та у Дніпровському (22) районах.

Станом на 14 серпня у столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 150 людей. Подолали хворобу 3316 мешканців Києва (з них 38 за минулу добу).

Що було раніше: Державна комісія з надзвичайних ситуацій віднесла Київ до "жовтої" карантинної зони через зростання кількості хворих.

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