Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19

Пятница, 14 августа 2020, 12:41
Фото с сайта КГГА

В столице продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом – только за минувшие сутки подтвердили болезнь у 158 человек, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа

Прямая речь: "Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. 1 человек умер".

Детали: Среди новых больных 81 женщина от 18 до 85 лет, 72 мужчины от 18 до 91 года, 2 девочки – 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет. Также среди больных четверо медиков.

28 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (37), Оболонском, Соломенском (по 23) и в Днепровском (22) районах.

По состоянию на 14 августа в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 150 человек. Преодолели болезнь 3316 жителей Киева (из них 38 за минувшие сутки).

Что было раньше: Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы

Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне

Зеленский хочет трижды повысить минималку за полтора года: собирает Раду

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

фотоЦветы и плакаты: в Беларуси продолжаются протесты

В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

Все новости...
Киев
Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне
УЗ с 19 августа возобновляет курсирование поезда Киев – Запорожье
Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID
Последние новости
12:51
фотоРаботники минского метро тоже выходят на акцию протеста
12:48
Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод
12:47
Лукашенко рассказал, что он "пока живой и не за границей"
12:41
В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19
12:31
Суд приостановил взыскание с табачных компаний миллиардного штрафа АМКУ
12:30
За месяц на 25% возросло количество госпитализированных с COVID-19. Данные НСЗУ
12:13
фотоНа взятке задержали ректора вуза в Днепре
12:11
видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы
12:11
Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне
12:03
В Чехии задержали российского дипломата за незаконную закупку боеприпасов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!