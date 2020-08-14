В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19

В столице продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом – только за минувшие сутки подтвердили болезнь у 158 человек, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа

Прямая речь: "Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. 1 человек умер".

Детали: Среди новых больных 81 женщина от 18 до 85 лет, 72 мужчины от 18 до 91 года, 2 девочки – 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет. Также среди больных четверо медиков.

28 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (37), Оболонском, Соломенском (по 23) и в Днепровском (22) районах.

По состоянию на 14 августа в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 150 человек. Преодолели болезнь 3316 жителей Киева (из них 38 за минувшие сутки).

Что было раньше: Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных.

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