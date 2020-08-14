Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:03
ФОТО TUT.BY

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє, що додому відпущено понад 2 тисячі затриманих учасників акцій протесту.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно: "Понад дві тисячі громадян вже відпущені додому. Цей процес йде безперервно, триває і зараз".

Деталі: В МВС додали, що "стурбовані проблемою перенаповнюваності місць утримання затриманих".

У силовому відомстві також запевняють, що минула доба "стала найспокійнішою за останні чотири дні", а "акції, що мали місце, здебільшого носили мирний характер". Всього за цю добу було складено 102 протоколи про адміністративне порушення.

В МВС визнають, що учасники "ланцюгів солідарності", що шикувалися в столиці і низці міст республіки, "висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами".

Крім того, силовики поскаржилися, що на вулицях Білорусі "нанесли тілесні ушкодження" міліціонеру, каменем пошкодили службовий автомобіль і образили в інтернеті співробітників міліції Гродненського регіону.

За інформацією опозиційного видання TUT.BY, у Білорусі досі багато хто не знає, де знаходяться їхні рідні та близькі.

Читайте також "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню. Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: БілорусьмітингиМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів

відеоТихановська закликала до мітингів у всіх містах і збирає докази перемоги

Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні

Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень хворими з COVID

фото Квіти і плакати: в Білорусі тривають протести

Усі новини...
Білорусь
Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
Звільнені у Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання
Останні новини
15:03
Компанії Коломойського у США отримали кредити через коронакризу
15:03
В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих
14:51
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:49
фотоБойовика, який обстрілював українських військових, затримали на Луганщині
14:42
Директор "Укрпошти" попросив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"
14:42
фото, відео Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
14:21
Зеленський зацікавився ізраїльською вакциною проти COVID-19
14:09
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
13:51
Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель
13:47
43% українців витрачають на ліки від 500 до 1000 грн на місяць. Опитування
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!