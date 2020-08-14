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В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:03
В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих
ФОТО TUT.BY

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє, що додому відпущено понад 2 тисячі затриманих учасників акцій протесту.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно: "Понад дві тисячі громадян вже відпущені додому. Цей процес йде безперервно, триває і зараз".

Деталі: В МВС додали, що "стурбовані проблемою перенаповнюваності місць утримання затриманих".

У силовому відомстві також запевняють, що минула доба "стала найспокійнішою за останні чотири дні", а "акції, що мали місце, здебільшого носили мирний характер". Всього за цю добу було складено 102 протоколи про адміністративне порушення.

В МВС визнають, що учасники "ланцюгів солідарності", що шикувалися в столиці і низці міст республіки, "висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами".

Крім того, силовики поскаржилися, що на вулицях Білорусі "нанесли тілесні ушкодження" міліціонеру, каменем пошкодили службовий автомобіль і образили в інтернеті співробітників міліції Гродненського регіону.

За інформацією опозиційного видання TUT.BY, у Білорусі досі багато хто не знає, де знаходяться їхні рідні та близькі.

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню. Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: БілорусьмітингиМВС
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