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В МВД Беларуси заявляют, что отпустили более 2 тысяч задержанных

Пятница, 14 августа 2020, 15:03
В МВД Беларуси заявляют, что отпустили более 2 тысяч задержанных
ФОТО TUT.BY

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет, что домой отпущены более 2 тысяч задержанных участников акций протеста.

Источник: МВД в Telegram

Дословно: "Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас".

Детали: В МВД добавили, что "озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных".

В силовом ведомстве также уверяют, что прошедшие сутки "стали самыми спокойным за последние четыре дня", а "имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер". Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении.

В МВД признают, что участники "цепочек солидарности", выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, "выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами".

Кроме того, силовики пожаловались, что на улицах Беларуси "нанесли телесные повреждения" милиционеру, камнем повредили служебный автомобиль и оскорбили в интернете сотрудников милиции Гродненского региона.

По информации оппозиционного издания TUT.BY, в Беларуси до сих пор многие не знают, где находятся их родные и близкие.

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Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу. По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингиМВД
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