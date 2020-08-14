З СІЗО в Білорусі масово випускають затриманих на мітингах людей. Вони побиті і кажуть про тортури

З ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускають затриманих на мирних мітингах людей, багатьох відразу забирають в лікарню.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Відразу з декількох ізоляторів в Білорусі в ніч на 14 серпня почали масово випускати затриманих напередодні учасників мирних акцій протесту. Білоруські ЗМІ повідомляють, про сотні звільнених людей, яких декілька днів утримували в переповнених СІЗО, вони розповідають про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання.

Люди приносять продукти і воду

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.



«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

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