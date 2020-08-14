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З СІЗО в Білорусі масово випускають затриманих на мітингах людей. Вони побиті і кажуть про тортури

П'ятниця, 14 серпня 2020, 00:57
З СІЗО в Білорусі масово випускають затриманих на мітингах людей. Вони побиті і кажуть про тортури

З ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускають затриманих на мирних мітингах людей, багатьох відразу забирають в лікарню.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Відразу з декількох ізоляторів в Білорусі в ніч на 14 серпня почали масово випускати затриманих напередодні учасників мирних акцій протесту. Білоруські ЗМІ повідомляють, про сотні звільнених людей, яких декілька днів утримували в переповнених СІЗО, вони розповідають про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання.

 
Люди приносять продукти і воду

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Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьтортуриЛукашенковибори
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