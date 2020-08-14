Компанії Коломойського у США отримали кредити через коронакризу

П’ятьом американським компаніям, які належать українським магнатам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, затвердили кредитування на суму у $13,3 млн через федеральну програму, спрямовану на збереження робочих місць під час пандемії коронавірусу.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на дані Міністерства фінансів США

Деталі: Компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group та Optima 777 були одними з понад 600 тисяч американських підприємств, яким схвалили кредит у розмірі щонайменше 150 тисяч доларів США за спеціальною федеральною програмою (відомою в США під назвою Paycheck Protection Program).

6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу, в якій звинувачує українських мільярдерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні сотень мільйонів доларів з "Приватбанку" та використанні неправомірних коштів для придбання активів у США, враховуючи заводи з виробництва сталі й сплавів, а також нерухомість.

Згідно з даними Міністерства юстиції, ці українці разом зі своїми американськими партнерами Уріелем Лабером та Мордехаєм Корфом контролюють компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, та Optima 777.

Щонайменше чотирма компаніями зі списку офіційно керують Лабер і Корф зі штаб-квартири у пентхаусі у хмарочосі Маямі.

4 серпня ФБР здійснило обшуки в їхніх офісах у Маямі, а також в офісі Optima Management Group у Клівленді, штаті Огайо, де вони володіють трьома комерційними будівлями. ФБР нікого не звинуватило у злочині, наразі триває розслідування.

Згідно з даними, 14 квітня компанії CC Metals & Alloys затвердили кредит на суму від 2 до 5 мільйонів доларів для підтримки 145 робочих місць.

1 липня CC Metals & Alloys тимчасово закрилася через пандемію коронавірусу, йдеться у пресрелізі компанії.

Felman Production, виробник сплавів у Вірджинії, отримав позику від 1 до 2 мільйонів доларів для підтримки майже 100 робочих місць. Українські магнати та їхні американські партнери інвестували десятки мільйонів доларів у Felman Production з моменту придбання компанії після її банкрутства у 2006 році. Через своїх адвокатів Корф та Лабер кажуть, що їхні інвестиції допомогли відродити "занепадаючі" промислові активи США.

Компанії Felman Trading Americas, яку, за даними Міністерства юстиції США, заснували Корф та Лабер, щоб приховати право власності магнатів, схвалили позику розміром від 350 тисяч до 1 мільйона доларів США.

Optima Management Group, яка керувала комерційною нерухомістю магнатів в США, схвалили кредит у розмірі від 150 до 300 тисяч доларів США.



Optima 777, яка володіє готелем Westin Hotel у Клівленді, затвердили позику у розмірі між 2 та 5 мільйонами доларів на підтримку 240 робочих місць.



Sage Hospitality Group, менеджер готелів у Денвері, володіє міноритарним пакетом акцій у Westin, заявила прессекретарка Келлі Байорек. Bloomberg News у липні повідомляв, що компанії Optima 777 схвалили позику.

У пресслужбі Корфа та Лабера відмовилися сказати, скільки з ухвалених позик (13,3 мільйона доларів) отримали їхні компанії.

Кредити з низькими відсотками за спеціальною програмою, яку у США знають по абревіатурі PPP, покликані допомогти працівникам різних підприємств під час пандемії. Критики кажуть, що позики отримували деякі компанії з гарними зв'язками або такі, що добре фінансуються.

Корф найняв деяких своїх родичів – зокрема племінника Менахема Соссонко у Felman Trading.

Корф і Лабер також входять до складу керівних членів Transenergy USA, автотранспортної компанії для енергетичної галузі, що базується в Техасі. Компанії Transenergy схвалили кредит в рамках PPP у травні на суму від 350 до 1 мільйона доларів для підтримки 200 робочих місць

Нагадаємо: Коломойський звинувачення у відмиванні грошей відкидає. Він заявив, що гроші на придбання різних активів у США він та його партнер отримали з продажу українських металургійних активів російській компанії на суму у близько 2 млрд доларів. Продаж було завершено у 2008 році.

Лабер та Корф через свого адвоката також заперечують звинувачення. Вони заявляють, що стали частиною політично вмотивованого нападу на Боголюбова та Коломойського, взаємини якого з колишнім президентом України Петром Порошенком почали погіршуватися у 2015 році.

Коломойський поїхав з України в 2017 році після націоналізації "Приватбанку" і повернувся в Україну у травні 2019 року. Його вважали покровителем шоумена Володимира Зеленського на виборах. Але той, ставши президентом України, відмежувався від Коломойського.