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Коломойський відкидає звинувачення Мін’юсту США: Всі інвестиції з власних коштів

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:08
Коломойський відкидає звинувачення Мін’юсту США: Всі інвестиції з власних коштів

Олігарх Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з доходів власного бізнесу.

Джерело: Коломойський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку.

Все інше категорично відкидається".

Деталі: У 2007 році Коломойський продав частину своїх металургійних активів російській компанії Evraz. Від угоди Коломойський отримав частину акцій компанії та мільярд доларів.

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Крім того, Мін'юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

У вівторок у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Передісторія:

  • На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
  • Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
  • На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.

Роман Кравець, Альона Мазуренко УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийПриватбанкиСША
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