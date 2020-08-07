Коломойський відкидає звинувачення Мін’юсту США: Всі інвестиції з власних коштів
Олігарх Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з доходів власного бізнесу.
Джерело: Коломойський у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку.
Все інше категорично відкидається".
Деталі: У 2007 році Коломойський продав частину своїх металургійних активів російській компанії Evraz. Від угоди Коломойський отримав частину акцій компанії та мільярд доларів.
Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
Крім того, Мін'юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.
У вівторок у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.
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Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
Передісторія:
- На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
- Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
- На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.