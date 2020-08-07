Коломойський відкидає звинувачення Мін’юсту США: Всі інвестиції з власних коштів

Олігарх Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з доходів власного бізнесу.

Джерело: Коломойський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку.

Все інше категорично відкидається".

Деталі: У 2007 році Коломойський продав частину своїх металургійних активів російській компанії Evraz. Від угоди Коломойський отримав частину акцій компанії та мільярд доларів.

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Крім того, Мін'юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

У вівторок у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

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