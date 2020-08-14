Загиблого на акції в Білорусі ховатимуть у суботу
П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:36
Прощання з Олександром Тарайковським, який загинув на акції протесту в Білорусі, відбудеться 15 серпня у Мінську.
Джерело: Білоруський партизан, телеграм-канал NEXTA
Деталі: Прощатимуться о 12:00 за адресою вулиця Ольшевського, 12.
Сім'я загиблого просить прийти всіх жителів Мінська, щоб вшанувати людину, яка загинула за свободу Білорусі.
За даними найбільшого телеграм-каналу країни NEXTA, самі похорони відбудуться на Західному кладовищі.
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Передісторія:
- Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.
- За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.
- Тарайковський жив у цивільному шлюбі з Оленою. У них є трирічна дочка.
- У Мінську та інших містах Білорусі 6-ту добу тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів. Також на масові акції солідарності вийшли працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі.