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Загиблого на акції в Білорусі ховатимуть у суботу

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:36
Загиблого на акції в Білорусі ховатимуть у суботу
Фото 24tv.ua

Прощання з Олександром Тарайковським, який загинув на акції протесту в Білорусі, відбудеться 15 серпня у Мінську.

Джерело: Білоруський партизан, телеграм-канал NEXTA

Деталі: Прощатимуться о 12:00 за адресою вулиця Ольшевського, 12.

Сім'я загиблого просить прийти всіх жителів Мінська, щоб вшанувати людину, яка загинула за свободу Білорусі.

За даними найбільшого телеграм-каналу країни NEXTA, самі похорони відбудуться на Західному кладовищі.

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Передісторія:

  • Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.
  • За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.
  • Тарайковський жив у цивільному шлюбі з Оленою. У них є трирічна дочка.
  • У Мінську та інших містах Білорусі 6-ту добу тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів. Також на масові акції солідарності вийшли працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі.

Теми: Білорусьмітингижертви
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