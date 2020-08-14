Загиблого на акції в Білорусі ховатимуть у суботу

Прощання з Олександром Тарайковським, який загинув на акції протесту в Білорусі, відбудеться 15 серпня у Мінську.

Джерело: Білоруський партизан, телеграм-канал NEXTA

Деталі: Прощатимуться о 12:00 за адресою вулиця Ольшевського, 12.

Сім'я загиблого просить прийти всіх жителів Мінська, щоб вшанувати людину, яка загинула за свободу Білорусі.

За даними найбільшого телеграм-каналу країни NEXTA, самі похорони відбудуться на Західному кладовищі.

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