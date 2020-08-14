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Квіти і плакати: в Білорусі тривають протести

П'ятниця, 14 серпня 2020, 09:41
ФОТО TUT.BY

У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

Джерело: Tut.by

Пряма мова лікаря-радіолога 10-ї лікарні Георгія Топузідіса: "Ми бачимо, що відбувається з людьми, нам не потрібно читати інтернет, різні портали, телеграм-канали, ми самі бачимо, що витворяють з людьми, з молодими, ні в чому не винними, мирними людьми, і ми не можемо з цим миритися.

Ми бачимо, що відбувається з нашими колегами. І це ні в якому разі не політична акція, це акція підтримки і солідарності з колегами і всіма громадянами Білорусі, які на даний момент незаконно утримуються, над якими знущаються, яких принижують". 

 
Фото з сайту tut.by

Деталі: Мітингують в Білорусі люди різних професій – вони стоять з плакатами, квітами, створюють ланцюги солідарності.

Зокрема, навпроти універмагу "Білорусь", неподалік від 5-ї лікарні, зібралися медики. Вони тримають в руках плакати "Досить бити наших чоловіків", "Медики проти насильства".

До проспекту Дзержинського біля станції метро "Грушівка" ще о 7:30 вийшли кардіологи 4-ї лікарні. 

 
Фото з сайту tut.by

О 8 ранку на акцію солідарності вийшли медики 10-ї міської клінічної лікарні Мінська. За їх словами, вони будуть виходити в цей час кожен день і будуть робити це доти, доки всіх білорусів та їхніх колег не звільнять, перед ними не вибачаться і не виплатять компенсації.

Крім того, медики лікарні збирають підписи під своєю відкритою заявою, в якій засуджують застосування сили і невиправдану жорстокість силовиків.

Проти насильства і беззаконня вийшли працівники заводу імені Козлова і Міненерго. 

 
Фото з сайту tut.by

Кілька десятків людей – в основному дівчата з квітами в руках і в чорному одязі – вишикувалося на мосту між вулицями Чкалова і Московська біля станції метро "Інститут культури". Машини, які проїжджають повз, сигналять. 

 
Фото з сайту tut.by

Біля Філармонії в ланцюг солідарності і проти насильства вишикувалися музиканти. Вони підкреслюють, що люди культури завжди були за мирні зміни.

 
Фото з сайту tut.by

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

Теми: Білорусьмітинги


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