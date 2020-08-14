Погибшего на акции в Беларуси будут хоронить в субботу
Пятница, 14 августа 2020, 15:36
Прощание с Александром Тарайковским, погибшим на акции протеста в Беларуси, пройдёт 15 августа в Минске.
Источник: Белорусский партизан, телеграмм-канал NEXTA
Детали: Прощаться будут в 12:00 по адресу улица Ольшевского, 12.
Семья погибшего просит прийти всех жителей Минска, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.
По данным самого большого телеграмм-канала страны NEXTA, сами похороны пройдут на Западном кладбище.
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Предыстория:
- Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Тогда против безоружных граждан силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.
- По версии МВД, Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства. Однако очевидцы заявили, что в руках у мужчины ничего не взрывалось, он пришел на мирную акцию безоружный.
- Тарайковский жил в гражданском браке с Еленой. у них есть трехлетняя дочь.
- В Минске и других городах Беларуси 6-е сутки продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам. Также на массовые акции солидарности вышли работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси.