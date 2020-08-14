Погибшего на акции в Беларуси будут хоронить в субботу

Прощание с Александром Тарайковским, погибшим на акции протеста в Беларуси, пройдёт 15 августа в Минске.

Источник: Белорусский партизан, телеграмм-канал NEXTA

Детали: Прощаться будут в 12:00 по адресу улица Ольшевского, 12.

Семья погибшего просит прийти всех жителей Минска, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.

По данным самого большого телеграмм-канала страны NEXTA, сами похороны пройдут на Западном кладбище.

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Предыстория:

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Тогда против безоружных граждан силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.

По версии МВД, Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства. Однако очевидцы заявили, что в руках у мужчины ничего не взрывалось, он пришел на мирную акцию безоружный.

Тарайковский жил в гражданском браке с Еленой. у них есть трехлетняя дочь.

В Минске и других городах Беларуси 6-е сутки продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам. Также на массовые акции солидарности вышли работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси.





