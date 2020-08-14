У Білорусі створять сайт, схожий на "Миротворець"

"Фронт національного порятунку Республіки Білорусь" створить сайт "Дошка національної ганьби", де будуть публікуватися особисті дані членів виборчих комісій, які брали участь у фальсифікації результатів виборів президента та співробітників білоруського ОМОНу, які застосовували насильство до протестуючих.

Джерело: засновник Фронту, експретендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Цепкало: "Друге - це формування Дошки національної ганьби. Це все організовано як crowdsourcing. Ми будемо додавати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їх імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є - номера паспорта і будемо вимагати для них заборону в'їзду".

Деталі: Він нагадав, що участь у фальсифікації результатів виборів по законам Білорусі є кримінальним злочином, а публікація їх даних зможе стати для країн Європейського Союзу можливістю не видавати їм візи.

Ще одним проектом Цепкало називає публікацію даних співробітників Загону міліції особливого призначення (ОМОН), які застосовували насильство по відношенню до протестуючих: "Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближче до "Миротворця".

Цепкало зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких бійців ОМОН, які були причетні до розгону демонстрацій в Білорусі.

Довідково: Центр "Миротворець" – організація і веб-сайт, що збирає й публікує інформацію про людей та організації, дії яких, за оцінкою центру, "мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Створений у 2014 році.

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