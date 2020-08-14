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В Беларуси создадут сайт, похожий на "Миротворец"

Пятница, 14 августа 2020, 16:54

"Фронт национального спасения Республики Беларусь" создаст сайт "Доска национального позора", где будут публиковаться личные данные принимавших участие в фальсификации результатов выборов белорусского президента членов избирательных комиссий и сотрудников белорусского ОМОНа, которые применяли насилие к протестующим.

Источник: создатель Фронта, экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Цепкало: "Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На Доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта и будем требовать для них запрет въезда".

Детали: Он подчеркнул, что участие в фальсификации результатов выборов по законам Беларуси является уголовным преступлением, а публикация их данных сможет стать для стран Европейского Союза возможностью не выдавать им визы.

Еще одним проектом Цепкало называет публикацию данных сотрудников Отряда милиции особого назначения (ОМОН), которые применяли насилие в отношении протестующих: "Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу".

Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

Справка: Центр "Миротворец" – организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке центра "Миротворец", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украина".

Создан в 2014 году.

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Предыстория:

  • Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Тогда против безоружных граждан силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.
  • По версии МВД, Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства. Однако очевидцы заявили, что в руках у мужчины ничего не взрывалось, он пришел на мирную акцию безоружный.
  • Тарайковский жил в гражданском браке с Еленой. у них есть трехлетняя дочь. 
  • В Минске и других городах Беларуси 6-е сутки продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам. Также на массовые акции солидарности вышли работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси.

Темы: Беларусьвиборы


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